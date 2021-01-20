Polis ekipleri tarafından kaldırımda bulunan çanta sahibine teslim edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaldırımda bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler devriye esnasında kaldırımda bir çanta buldu. Kaldırımda bulunan çanta uzman ekipler tarafından kontrolleri yapılmasının ardından sahibine ulaştırılması için Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Çanta içerisinde bir bankaya ait 5 adet çek senedi, 1 adet kişiye ait senet, 3 adet banka cüzdanı, 1 adet imza sirküleri, 2 adet banka dekont, 1 adet mektup, 100 bin lira tutarında tahsilat makbuzu, kasko ve sigorta belgeleri, noter satış sözleşmeleri ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.



