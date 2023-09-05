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Polis ekiplerinden Kuşadası Barlar Sokağı’na şok baskın

05.09.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası içesinde gece yarısı İl Emniyet Müdürlüğü tarafında çok sayıda polis ile şok baskın gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinden Kuşadası Barlar Sokağı’na şok baskın

Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği şok baskınlarda sokağın giriş ve çıkışlarını tutan polis, adeta kuş uçurtmazken operasyonla ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.
Gece yarısı gerçekleşen operasyonda polis ekipleri, önceden planladığı belirtilen operasyon kapsamında çeşitli noktalardan Barlar Sokağı’na girerek bölgenin tüm giriş ve çıkışını kapatarak bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Tüm eğlence mekanlarının denetlenip kimlik kontrolünün yapıldığı operasyonda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. Operasyonun devam ettiği bölgede Özel Harekat Polislerinin de görev alması dikkat çekti.


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