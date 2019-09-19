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Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

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GÜNDEM  | 19.09.2019 01:25 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar'da komşuların şikayeti üzerine bir işyerine giren polis, 108 kaçak göçmen ile karşılaştı. Bir süre polise direnen kaçak göçmenler, mahallelinin de yardımıyla gözaltına alınarak bindirildikleri kamyonla polis merkezine götürüldü.

Olay, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Komşuların 21 numaradaki dükkandan gürültü geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri işyerini kontrol ettiklerinde kaçak göçmenlerle karşılaştı. Kaçak göçmenler kendilerini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine direndi. Araya giren mahalle sakinleri ile kaçak göçmenler arasından arbede yaşandı. Az sayıdaki polis ekiplerinin yetersiz kalması üzerine takviye ekipler sevk edildi.

KAÇANLARI MAHALLELİ YAKALADI

Kaçak göçmenlerden bazıları arbede sırasında kaçmaya başladı. Kaçanlar, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olay kontrol altına alındıktan sonra polis ekipleri, gözaltına aldığı 108 kaçak göçmeni kamyona bindirerek polis merkezine götürdü. Olayın ardından mahalle sakinleri polis ekiplerini alkışlayarak, lehlerinde tezahüratta bulundu.

'BİR ANDA GÜRÜLTÜ KOPTU AŞAĞIYA İNDİK'

Mahalle sakini Hazım Özkara "108 tane kaçak göçmen buradaymış. Çantayla birileri gelip gidiyormuş. Mahalleli rahatsız olmuş, polise haber vermiş. Ben de burada oturuyordum. Bir yandan gürültü koptu indik, geldik. Göçmenleri dışarıya çıkartmaya çalışmış polis, içeriye çekmeye çalışmışlar polisleri. Diğer polisler gelince ortalık karıştı. Mahalle sakinleri yardımcı oldu polise, sonra kamyona bindirip götürdüler" diye konuştu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
istanbul gürültü şikayeti kaçak göçmen

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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