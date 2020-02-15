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Polis memuru, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında görme engelli taraftara maçı anlattı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.02.2020 00:58 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı oynanırken bir polis memuru, görme engelli Beşiktaşlı taraftara maçı anlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası bu olay, gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Polis memuru, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında görme engelli taraftara maçı anlattı

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golü 50. dakikada eski Beşiktaşlı Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Maç sırasında mücadelenin önüne geçen bir olay yaşandı. Bir polis memuru, doğuştan görme engelli Ömer Aydın'a maçı anlattı. Beşiktaşlı taraftarın pozisyon sırasında heyecanlanıp ayağa kalkması dikkatlerden kaçmazken bu video birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti.

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Polis memuru, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında görme engelli taraftara maçı anlattı

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