Polis memuru, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında görme engelli taraftara maçı anlattı

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golü 50. dakikada eski Beşiktaşlı Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Maç sırasında mücadelenin önüne geçen bir olay yaşandı. Bir polis memuru, doğuştan görme engelli Ömer Aydın'a maçı anlattı. Beşiktaşlı taraftarın pozisyon sırasında heyecanlanıp ayağa kalkması dikkatlerden kaçmazken bu video birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti.
''Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik''
Sergenli, Beşiktaş'tan bir ilk
Tahkim Kurulu'ndan flaş Sörloth kararı
Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi!
Ibrahimoviç gidecek mi kalacak mı?
Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'da
Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu
Arda Turan'dan transfer cevabı
Trabzonspor, Sörloth'suz mücadele edecek
UEFA ile CONMEBOL'dan iş birliği
Herkes bunu konuşuyor
Ronaldo, 90+1'de avantajı getirdi
İşte Falcao'nun son durumu
Fatih Terim ve ailesinin acı günü
Abdulkadir Ömür rehabilitasyon sürecini tamamladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum