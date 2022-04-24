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Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

24.04.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, görev başındaki polis memuru Zafer Mat'ın kafasına taş atarak yüksekten düşüp şehit olmasına sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ayvansaray Mahallesi'nde dün gece bir kişiyi yakalama çalışması yürüten polislerden Zafer Mat (48), şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken taşı attığı tespit edilen zanlı Burhan B. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin 16 suç kaydının bulunduğu, emniyetteki ilk sorgusunda ise ikametinde bulunduğu sırada kapısını çalan polis memurlarına kapıyı açmadığını, camdan taş attığını ve taşın isabet ettiği kişinin düştüğünü gördükten sonra da kaçtığını söylediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan Burhan B. adliyeye sevk edildi.

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