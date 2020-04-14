YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Polis oğlunun özlemini kavga ihbarı ile mahalleye çağırdığı polislerle giderdi

Polis oğlunun özlemini kavga ihbarı ile mahalleye çağırdığı polislerle giderdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.04.2020 13:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir çift, uzun zamandır göremedikleri polis çocuklarına olan özlemini kavga ihbarı ile evlerinin bahçesine çağırdığı polislerle giderdi.

Polis oğlunun özlemini kavga ihbarı ile mahalleye çağırdığı polislerle giderdi

Adıyaman’da bir çift, uzun zamandır göremedikleri polis çocuklarına olan özlemini kavga ihbarı ile evlerinin bahçesine çağırdığı polislerle giderdi. Çift polislere pasta keserek, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü de kutladı.
Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi’nde ikamet eden Fatma ve Mehmet Altay çifti, polis olarak görev yapan Sedat isimli çocuklarına olan özlemlerinden dolayı 155 Polis İmdat Hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. Durum üzerine Altay çiftinin ikametine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri Altay çifti ve kızları olan Esra Altay’ın Polis Haftası kapsamında hazırladıkları pasta sürpriziyle karşılaştı. Türk bayraklarıyla donatılmış evin bahçesinde yapılan etkinlikte polis olan çocuklarına olan özlemlerini polislerle gideren Altay çiftti, polislerin Polis Haftası’nı kutladı. Pasta kesimi ve ikramı sonrasında polis ekipleri, Altay çiftine teşekkür etti.

Polis oğlunun özlemini kavga ihbarı ile mahalleye çağırdığı polislerle giderdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:46
Öğle
12:32
İkindi
16:12
Akşam
19:08
Yatsı
20:28

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Dünya Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Girne Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.