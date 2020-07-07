Polis uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda polis, 3 şüpheli şahsı yakaladı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, 3,85 gram ketamin, 10 adet gerica sentetik ecza hap, 2 adet suboxone sentetik ecza hap ve 0,10 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Ayrıca polis ekipleri, 1 şüpheli hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan, 2 şüpheli şahsa da ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan işlem yaptı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

