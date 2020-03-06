Polis vatandaşlar ‘Huzur Toplantısında buluştu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşın ihbar ve desteği ile suçun önlenmesinde daha başarılı olmak, alınan talep ve eleştirilerle ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak, suçların oluşmasına neden olan ve güvenli yaşama etki eden faktörlerin giderilmesi amacıyla TDP Şube Müdürlüğü koordinesinde Şahinbey İlçesinde Huzur Toplantısı gerçekleştirdi.

Huzur Toplantısına Şahinbey İlçesi Mahalle Muhtarları, esnaflar, din görevlileri ve mahalle sakinlerinden oluşan 110 vatandaş katıldı. Şehreküstü Millet Kıraathanesi toplantı Salonunda TDP Şube Müdürü İrfan Sancar başkanlığında düzenlenen toplantıda, katılımcılara genel güvenlik ve asayişe müessir hırsızlık ve dolandırıcılık konuları, uyuşturucu ile mücadele, yaya ve trafik güvenliği ile 155 Polis İmdat Hattının etkin olarak kullanılması konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonrasında vatandaşın güvenlik konularına ilişkin dilek, şikayet ve önerileri alınarak suç ve suçlarla mücadele konusunda güvenlik güçlerinin vatandaştan beklentileri konularında vatandaşların sorun ve talepleri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Emniyet yetkilileri bu tür huzur toplantılarının dönemler halinde yapılacağını belirtildi.

