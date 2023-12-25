YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç takla attı: 3 yaralı

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç takla attı: 3 yaralı

25.12.2023 08:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, ardından trafik lambalarına çarparak takla attı.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç takla attı: 3 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Oğuzhan Gevenç adlı sürücü, 06 ZZN 06 plakalı otomobil ile Osmanlı Caddesi üzerinde seyir halindeyken polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü Saatçi Hoca Caddesi’nden, Milli İrade Caddesi Türbe Kavşağı’na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, sonrasında trafik lambalarına çarparak takla attı.

Kendilerini takip eden polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza yapan araçtaki alkol şişesi dikkatlerden kaçmazken araçta yolcu olarak bulunan bir genç gazetecilere “Alkollüydük, kaçtık kaza yaptık, niye çekiyorsunuz? Çekmeyin." diye tepki gösterdi. Kazada yaralanan diğer arkadaşı için de, “Onu annesi bana emanet etti. Ben de onunla aynı ambulansla hastaneye gitmek istiyorum.” dedi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta genel güvenliği bozan şahıslar yakalandıSinop’ta genel güvenliği bozan şahıslar yakalandı
Çıldır’da bilek güreşi turnuvası yapılacakÇıldır’da bilek güreşi turnuvası yapılacak
Doğu Karadeniz'deki 5 ilde 395 köyle ulaşım sağlanamıyorDoğu Karadeniz'deki 5 ilde 395 köyle ulaşım sağlanamıyor
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 25 Aralık Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:50
Öğle
12:46
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:55

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Pazartesi

Önay bedel eczanesi
Derinkuyu
Parlak eczanesi
Gulsehir
Atan eczanesi
Urgup
Akün eczanesi
Merkez
Yavuz eczanesi
Merkez
Volkan eczanesi
Kozakli
Orkun eczanesi
Avanos
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.