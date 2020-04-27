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Polisin silahının kazara ateş alması sonucu şüpheli vuruldu

ADANA HABERLERİ  | 27.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

Polisin silahının kazara ateş alması sonucu şüpheli vuruldu

Adana'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, polisin silahının kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, devriye görevi sırasında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30095 sokakta şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

Şüphelinin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis memuru tabancayla havaya bir el uyarı ateş açtı. Polis, silahını indirdiği anda kazara ikinci kez ateş alması sonucu Suriye uyruklu Ali A. yaralandı.

Yaralı, olay yerindeki polislerin bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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