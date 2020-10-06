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Polisler ceza makbuzu şeklindeki broşürlerle hırsızlığa dikkat çekti

EDİRNE HABERLERİ  | 06.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan İlçesinde polis ekipleri, araçlarını camları ve kapılarını açık olarak bırakarak ayrılan kişilere yönelik farkındalık çalışması yaptı.

Edirne’nin Keşan İlçesinde polis ekipleri, araçlarını camları ve kapılarını açık olarak bırakarak ayrılan kişilere yönelik farkındalık çalışması yaptı. Polislerin araç sileceklerine bıraktığı gerçek olmayan trafik ceza makbuzunu gören vatandaşlar önce gerçek sandı, sonra tebessüm etti.
Araçlarını kısa bir süreliğine de olsa, cam ve kapıları açık bir şekilde bırakılıp; ATM, alışveriş ve çeşitli sebeplerle bölgeden uzaklaşılması sonrasında yaşanan araçtan hırsızlık olaylarına karşı Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği farkındalık çalışması yaptı.
Camları açık halde bırakılan araçları tespit eden ekipler, araç camlarının sileceklerine ceza makbuzu bıraktı. Bu sırada,bazı sürücüler otobillerinin başına gelen ekipleri görerek telaşla geri döndü. Kendilerine ceza kesildiğini düşünerek paniğe kapılan sürücüler, polisin bıraktığı makbuzu ceza tutarını görmek için açarken, karşılarına ’Bu bir ceza makbuzu değildir, sadece bir uyarıdır! Eşyalarınız sizin için değerli olmayabilir; ama bizim için çok değerli. Lütfen aracınızın içerisinde kıymetli eşyalarınızı bırakmayınız’ yazısı çıktı.
Sonrasında durumu anlayan TDP görevlileri, bir süreliğine panik yaşayan sürücüleri rahatlatarak araçlarının kapılarını kapatmalarını ve değerli eşyalarını araçta bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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