Polisler evde uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ve pandemi nedeniyle evden uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencileri, kitap ve oyuncak dağıtarak sevindirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde belirlenen 51 öğrenciye, Dünya ve Türk klasiklerinden oluşan kitap ve oyuncak hediye etti.

Ayrıca, Cumhuriyet Caddesi'nde pandemi kısıtlamaları nedeniyle 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa velileriyle birlikte çıkan çocuklara, maske ve mesafe kurallarına uydukları için teşvik ve ödüllendirme amacıyla kitap verildi.

