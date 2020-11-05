YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Polislere yangın eğitimi

Polislere yangın eğitimi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.11.2020 11:14 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın eğitimlerini sürdürüyor.İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekiplerinde görevli polis memurlarına yangın eğitimi verildi.Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği yangın bilincini artırmak adına korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.Bu kapsamda Çevik Kuvvet ekiplerinde görevli polis memurlarına yanma ve yangın bilgisi, söndürme maddeleri ve yöntemleri, yangından korunma tedbirleri ve acil durumlarda hareket tarzları konularında eğitim verildi.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın eğitimlerini sürdürüyor.
İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekiplerinde görevli polis memurlarına yangın eğitimi verildi.
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği yangın bilincini artırmak adına korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.
Bu kapsamda Çevik Kuvvet ekiplerinde görevli polis memurlarına yanma ve yangın bilgisi, söndürme maddeleri ve yöntemleri, yangından korunma tedbirleri ve acil durumlarda hareket tarzları konularında eğitim verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Otomobilinin içinde silahla öldürüldü
Otomobilinin içinde silahla öldürüldü
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret
Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret

Erzincan Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
12:11
İkindi
14:57
Akşam
17:23
Yatsı
18:43

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Çakır Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bayırbağ’da su sorunu çözüldü
Bayırbağ’da su sorunu çözüldü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Hipertansiyona Böbrek Anjiyosu Ile Tedavi
Hipertansiyona Böbrek Anjiyosu Ile Tedavi
Şehit Murat Bayram’ın ismi mezun olduğu okula verildi
Şehit Murat Bayram’ın ismi mezun olduğu okula verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.