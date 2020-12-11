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Polisten ‘bodruma’ kumar baskını

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.12.2020 10:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis tarafından bir apartmanın bordum katına kumar baskını yapıldı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından bir apartmanın bordum katına kumar baskını yapıldı. Korona virüs (Covit-19) tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan 17 şahsa toplamda 15 bin 925 TL idari para cezası kesildi.
Olay, Cumhuriyet mahallesi Mehmet Arpacıoğlu caddesinde bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın bodrum katının kahvehaneye dönüştürüldüğü ihbarını alan ekipler adrese gittiklerinde içerde masalar olduğunu gördü. Adreste arama yapan ekipler çok sayıda iskambil kağıdı, yazboz tabir edilen defterler ve hesapların tutulduğu defter ele geçirildi. Olayın ardından 3 kişiye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu başta olmak üzere toplamda 17 kişiye kabahatler kanunu gereği toplam 15 bin 925 TL idari para cezası kesildi.

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