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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 973 TL ceza

08.12.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 973 TL ceza kesildi.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 973 TL ceza

Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Caddesi’nde rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 ABZ 468 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Uygulama noktasına giren sürücü "dur" ihtarına uymayarak gaza basıp kaçtı. Sürücünün kaçması üzerine harekete geçen polis ekipleri araçla şahsın peşine düştü. Ekiplerin kaçan araç plakasını ve istikametini telsizden bildirmesi üzerine Aksaray emniyeti alarma geçti.

Sürücünün kaçtığı bölge istikametini abluka altına alan polis yaklaşık 20 dakika yaşanan kovalamaca sonucu Aksaray - Nevşehir Karayolunda yakalandı. Araçtan indirilen İbrahim K. (17) isimli sürücünün yapılan sorgulamasından ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden kaçtığı belirlenirken sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibi olan annesine 8 bin 190 TL, "dur" ihtarına uymamaktan 951 TL ve tehlikeli şerit değişimi maddesinden 642 TL olmak üzere toplam 17 bin 973 TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen araç otoparka çektirildi.

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