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Polisten kaçan sürücü park halindeki 3 araca vurduktan sonra yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 05.02.2020 22:53 | Son Güncelleme

Alkol muayenesi yaptırmayan sürücü gözaltına alınarak test için hastaneye götürüldü

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 3 araca vurduktan sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde devriye gezen sivil asayiş ekipleri, şüphe üzerine C. P. (42) idaresindeki 34 NE 0522 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başlayan sürücü ile ekipler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

C.P. girdiği ara sokakta park halindeki 3 araca vurarak zarar verdi. Kaçmaya devam etmek isteyen sürücü, polis ekiplerince önü kesilerek yakalandı.

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin alkol muayenesi yapmasına izin vermeyen C.P. gözaltına alınarak test için hastaneye götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Alkollü sürücü Trafik Kazası

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