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Polisten kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı yaya öldü

AYDIN HABERLERİ  | 10.10.2020 19:53 | Son Güncelleme

Polisten kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı yaya öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan asayiş ekipleri, gece Yenicami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda şüpheli buldukları 45 ZB 6009 plakalı otomobili takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, farlarını söndürdüğü otomobille Bağarası Mahallesi yönüne kaçmaya başladı. Otomobil, bu sırada yolda yürüyen Halil Saraç'a çarptı.

Otomobili terk eden ve koşmaya başlayan sürücü C.B, kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Halil Saraç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

C.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı araçtaki arkadaşı M.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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