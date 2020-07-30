Polisten kaçarken su kanalına devrildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde polisten kaçan kamyonet su kanalına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” kapsamında devriye görevi yapan bekçiler, 3 şahsın yol verme konusunda tartıştığını gördü. Bekçiler olaya müdahale etmek isterken şahıslardan ikisi 45 TB 337 plakalı kamyonetle olay yerinden kaçtı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 kilometre takip ettiği araç polisten kaçmak isterken Dalaklı Mahallesinde su kanalına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan ve polisin yardımıyla araçtan çıkartılan şahıslar gözaltına aldı. Ekiplerin araç içinde yaptığı aramada 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve çakı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

