YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu

Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.09.2020 02:00 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan plakasız motosiklet sürücüsü, bir bayanın kullandığı otomobile çarpınca kelepçelenmekten kurtulamadı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan plakasız motosiklet sürücüsü, bir bayanın kullandığı otomobile çarpınca kelepçelenmekten kurtulamadı. Şüpheli, kendisi görüntüleyen gazeteciye ‘Dayı çekme’ diye tepki gösterdi.
Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan plakasız motosiklet sürücüsü, sokak aralarında hızla ilerleyerek izini kaybettirmeye çalıştı. Dakikalarca süren kovalamacanın ardından Yeşilköy Caddesine çıkan motosikletli, manevra yapmak isterken kontrolünü kaybettiği motosikletiyle karşısından gelen A.B. isimli bayanın kullandığı 07 EGL 63 plakalı Renault marka otomobile çarptı.

“Dayı çekme” diye tepki gösterdi
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü K.S., kendisini takip eden polis ve bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenerek ekip otosuna bindirilen K.S., kendisine polisten niye kaçtığını soran gazeteciye “Benim kaçmam seni neden alakadar ediyor. Dayı çekme, kapat şunu” diyerek tepki gösterdi.
Gözaltına alınan K.S:, ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Maddi hasar oluşan her iki aracın bölgeden uzaklaştırılmasının ardından, bir süre trafiğe kapanan cadde yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Tır LPG tankerine çarptı, 1 yaralı
Tır LPG tankerine çarptı, 1 yaralı
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi

Denizli Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
13:02
İkindi
16:29
Akşam
19:11
Yatsı
20:27

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Esin Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Nükhet Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Denizli'de görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı
Denizli'de görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.