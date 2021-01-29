YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Polisten karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı farkındalık çalışması

Polisten karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı farkındalık çalışması

29.01.2021 13:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, soba, doğalgaz ve şofben zehirlenmeleri ve alınması gereken önlemlere ilişkin kapsamlı bir çalışmaya imza attı.Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda ölümle sonuçlanabilen soba, şofben ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı farkındalığı arttırmak amacıyla harekete geçti.İlçe merkezindeki birçok noktada bu tür zehirlenmelere karşı alınabilecek basit önlemler ve uyulması gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıtan TDP ekipleri, kısa süre önce soba zehirlenmesine maruz kalan aileleri de evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, soba, doğalgaz ve şofben zehirlenmeleri ve alınması gereken önlemlere ilişkin kapsamlı bir çalışmaya imza attı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda ölümle sonuçlanabilen soba, şofben ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı farkındalığı arttırmak amacıyla harekete geçti.
İlçe merkezindeki birçok noktada bu tür zehirlenmelere karşı alınabilecek basit önlemler ve uyulması gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıtan TDP ekipleri, kısa süre önce soba zehirlenmesine maruz kalan aileleri de evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sobalı evlerde yaşayan vatandaşları da ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, doğru soba yakma yöntemini de uygulamalı olarak anlattı. TDP ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere de kömür yardımında bulundu. TDP görevlileri, ayrıca vatandaşların dile getirdikleri taleplerini de ilgili kurumlara iletmek üzere not aldı.
Çalışmayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan TDP Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker, soba, şofben ve doğalgaz kaynaklı karmonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için vatandaşlarda bilinç düzeyini arttırmak istediklerini söyledi.
Karbonmonoksit zehirlenmesinin ölüme neden olabileceğinin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Berker, “Vatandaşlarımızı soba, doğalgaz ve şofben zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirlerle alakalı bilgilendirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışmamıza, yakın zamanda karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalan ailelerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak başladık. Devamında ise ilçe genelinde doğalgaz kullanımının olduğu mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı ziyaret etik. Vatandaşlarımıza güvenli doğalgaz kullanımına ilişkin hayat kurtaran bilgilerin yer aldığı broşürlerimizi dağıttık.
Son olarak da özellikle ilçemizde yaygın olarak karşılaştığımız soba zehirlenmelerine karşı, soba ile ısınan evlere misafir olduk. Burada da vatandaşlarımıza, lodos kaynaklı oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmesine karşı bilgiler aktardık. Doğru soba yakma yöntemini de uygulamalı olarak anlattık. İlçemizde bu tür zehirlenme vakalarını ve olası ölümleri önlemek adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak devam ettireceğiz” dedi.
TDP ekiplerini evinde ağırlayan 85 yaşındaki Meryem Çetin de, polis ekiplerine duyarlılıkları ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
1/

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:50
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:17

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Ayşegül Eczanesi
Dulkadiroglu
Solmaz Eczanesi
Dulkadiroglu
Binevler Eczanesi
Onikisubat
Cennet Eczanesi
Onikisubat
Çınar Eczanesi
Onikisubat
Serkan Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta karda donmak üzere olan köpek kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta karda donmak üzere olan köpek kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş’ın mutfak kültürü bu müzede

Kahramanmaraş’ın mutfak kültürü bu müzede

Yola devrilen ağacı polis ekipleri kaldırdı

Yola devrilen ağacı polis ekipleri kaldırdı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan baba ve oğluna hapis cezası

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan baba ve oğluna hapis cezası

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.