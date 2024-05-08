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Polisten Ortaca’da evde uyuşturucu üretimine operasyon

İHA İHA
08.05.2024 15:44
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortaca ilçesinde uyuşturucu imalatı yapılan eve yapılan operasyonda esrar ve kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü NARKO ekipleri tarafından Ortaca ilçesinde evinde uyuşturucu imalatı için düzenek kuran ve evinin bir odasında kenevir yetiştiren şüpheliye ait elde edilen bilgiler sonrası eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 1 kilo 376 gram esrar, 16 kök kenevir, hassas terazi ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan çeşitli düzenek ve kimyasallar ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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