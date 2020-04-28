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Polisten pazarda korona virüs uyarısı

ADANA HABERLERİ  | 28.04.2020 09:25 | Son Güncelleme

Adana’da polis ekipleri pazarlarda denetim yaparak korona virüse karşı sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları ve ürünleri seçmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kurulan pazarları tek tek gezerek denetim yaptı.

Polisten pazarda korona virüs uyarısı

Adana’da polis ekipleri pazarlarda denetim yaparak korona virüse karşı sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları ve ürünleri seçmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kurulan pazarları tek tek gezerek denetim yaptı. Polisler hem pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşları hem de pazarcı esnafını uyardı. Polis pazara giren her vatandaşa alışveriş yaparken sosyal mesafe ayarı yapmalarını, maske takmalarını ve ürünleri seçmemeleri uyarısında bulundu. Ayrıca maskesi olmayanlara da maske verdi. Polis pazarcı esnafını da bilgilendirerek mutlaka maske takmalarını, ürünleri kesinlikle vatandaşa seçtirmemeleri uyarısında bulundu.

Polisten pazarda korona virüs uyarısı

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