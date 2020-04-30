YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Polisten saklanan kumar şüphelileri mutfak dolabında yakalandı

Polisten saklanan kumar şüphelileri mutfak dolabında yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:54 | Son Güncelleme

Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki iş yerine düzenlenen operasyon, polis kameralarınca görüntülendi

Bursa'da iki adrese kumar operasyonu düzenleyen polis, bazı şüphelileri mutfak dolabı ve duş kabininde saklanırken yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Bu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 40 kişiden birinin mutfak tezgahının altındaki dolapta, ikisinin ise duş kabinde saklandığını tespit etti. Bu kişilerin yakalanması, polis kameralarına yansıdı.

İş yerlerinde, kumar oynamak için hazırlanmış metal çantadaki çipler ve çok sayıda iskambil kağıdı muhafaza altına alındı.

Ekipler, içerideki kişilerden 4'üne çıkar amaçlı kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 4 bin 900 lira idari ceza kesti.

Söz konusu 40 kişiye ayrıca Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi hükümlerince kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 126 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı.

İş yerlerinin işletmecileri hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kumar operasyonu Şüpheli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Bursa Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:06
İkindi
16:55
Akşam
20:04
Yatsı
21:34

Bursa Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Betül Eczanesi
Nilufer
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Furkan Eczanesi
Yildirim
Ihlamur Eczanesi
Osmangazi
Kural Eczanesi
Osmangazi
Mumcu Eczanesi
Yildirim
Pirinçhan Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.