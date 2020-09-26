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Polisten sınav tedbirleri

ERZURUM HABERLERİ  | 26.09.2020 13:55 | Son Güncelleme

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce yarın yapılacak olan Yabancı Dil Seviye tespit sınavı incesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “27 Eylül 2020 tarihinde saat 10:15’te (150 dakika) ÖSYM tarafından yürütülecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı öncesi adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin son derece önemli olduğu, sınavın uygulanması esnasında, sınav binaları çevresinde meydana gelecek olan aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıtacağı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olacağı, bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğu ÖSYM tarafından önemle vurgulanmaktadır.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce yarın yapılacak olan Yabancı Dil Seviye tespit sınavı incesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.
Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “27 Eylül 2020 tarihinde saat 10:15’te (150 dakika) ÖSYM tarafından yürütülecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı öncesi adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin son derece önemli olduğu, sınavın uygulanması esnasında, sınav binaları çevresinde meydana gelecek olan aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıtacağı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olacağı, bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğu ÖSYM tarafından önemle vurgulanmaktadır. Bu nedenle sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, Pazar yerleri vb gibi gürültü oluşumunun yapılmaması gerektiğinden, vatandaşlarımızın bu hususlara önemle dikkat etmesi gerekmektedir” denildi.
Açıklamada ayrıca sınava girecek olan şahısların yanında bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişi kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi.

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