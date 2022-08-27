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Polonya Boccia Challenger Turnuvası

27.08.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sporcular 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen Boccia Challenger Turnuvası'nda milli sporculardan Havva Alyurt gümüş, Fatma Gürbüzer ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular tarihinde ilk defa ferdi boccia kategorilerinde madalya kazandı.

Kadınlarda BC3 kategorisinde mücadele eden Havva Alyurt finalde Polonyalı Edyta Owczarz'a 7-1 yenilerek gümüş madalya elde etti.

BC4 kategorisinde yarışan Fatma Gürbüzer ise üçüncülük maçında Azerbaycanlı Narmin Aghayeva'yı 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona bugünkü takım müsabakalarıyla devam edecek.

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