Polonya Boccia Challenger Turnuvası

Polonya'da düzenlenen Boccia Challenger Turnuvası'nda milli sporculardan Havva Alyurt gümüş, Fatma Gürbüzer ise bronz madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular tarihinde ilk defa ferdi boccia kategorilerinde madalya kazandı.
Kadınlarda BC3 kategorisinde mücadele eden Havva Alyurt finalde Polonyalı Edyta Owczarz'a 7-1 yenilerek gümüş madalya elde etti.
BC4 kategorisinde yarışan Fatma Gürbüzer ise üçüncülük maçında Azerbaycanlı Narmin Aghayeva'yı 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona bugünkü takım müsabakalarıyla devam edecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz