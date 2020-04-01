Polonya’dan Google Street View’e takılan ilginç fotoğraflar

Karantina sırasında ne yapmalıyız? Şu sıra herkesin en çok cevap aradığı soruların başında geliyor. Film izlemek, kitap okumak, ekmek yapmak, komik videolar çekmek bunlardan sadece bazılar… Yapabileceğiniz ve kaliteli zaman geçirebileceğiniz keyifli bir aktivite daha var: Online seyahat! Örneğin Polonya'ya.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alan Polonya’da 18 yaş altındakilerin yanlarında bir yetişkin olmaksızın sokağa çıkmasına yasak getirilirken, market ve eczaneler dahil açık olan tüm dükkanların saat 10.00-12.00 arası yalnızca 65 yaş üstündeki kişilere hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Sakin sokakları ve ilginç görüntüleriyle Polonya’ya online seyahat yapabilirsiniz. Google Street View'da bulunan birbirinden ilginç ve görenleri düşünmeye sevk eden bu ‘muhteşem’ resimleri keşfedin!