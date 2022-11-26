Polonya – Suudi Arabistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Polonya – Suudi Arabistan maçı ilk 11’leri

Polonya – Suudi Arabistan maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Katar’da devam eden 2022 Dünya Kupası grup müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak Polonya – Suudi Arabistan maçı ile C Grubunda puan durumları belli olmaya başlayacak. İki takım da sahaya galibiyet için çıkıyor. İşte merak edilen Polonya – Suudi Arabistan maçı muhtemel ilk 11’ler

Polonya – Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Polonya – Suudi Arabistan Dünya Kupası grup maçı bugün saat 16:00’te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Polonya ilk maçında Meksika ile golsüz berabere kalmış, Suudi Arabistan ise müthiş bir geri dönüşe imza atarım Messi’li Arjantin’i 2-1 yenmişti. Bu galibiyet sonrası Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman, milli takım oyuncularına Rolls-Royce marka araba hediye etmişti.

Polonya – Suudi Arabistan maçı muhtemel ilk 11’ler

Polonya: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Krychowiak, Kaminski, Zielinski, Szymanski, Zalewski, Lewandowski

Suudi Arabistan: Owais, Abdulhamid, Tambakti, Bulayhi, Burayk, Malki, Brikan, Abid, Kanno, Dawsari, Shehri

