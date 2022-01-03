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Polonyalı turistlerin tercihi Uludağ oldu

03.01.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonyalı turistlerin tercihi Uludağ oldu

Uludağ, bir otel ve tur şirketinin projesi kapsamında Polonyalı turistleri ağırlamaya başladı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yabancı turist yoğunluğunun artırılması hedefiyle bölgedeki bir otel ile Polonyalı tur şirketi tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamında 2 bin 500 turistin Uludağ'a getirilmesinin planlandığı projede, 190 kişilik ilk kafile İstanbul'a uçakla, buradan da otobüslerle Uludağ'a taşındı.

Proje ortağı otelin genel müdürü Erdem Başarır, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılıklı ziyaretlerle yürütülen 6 aylık çalışmanın sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi.

İlk kafileyi misafir etmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Başarır, "13 hafta boyunca operasyonlarımız olacak. Uçaklar İstanbul'a inecek. 2 gün orada kalacaklar ve ardından 5 günlüğüne otelimize giriş yapacaklar." dedi.

Başarır, Polonya'dan başka turist grupları için talepler geldiğini aktardı. Hem Uludağ'ın hem Bursa'nın kazanacağı bu çalışmanın ülkeye ciddi döviz getirisi sağlayacağını dile getiren Başarır, "Uludağ'da hafta sonu zaten iç pazarda doluluk oranları yüksek. Bu kafileler de gelince hafta içi de yüzde 90 doluluk elde gedeceğiz. Haftanın 2 günü de Bursa'ya kültür turları düzenlenecek." diye konuştu.

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