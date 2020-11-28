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Pompalı tüfekle öldürülen Harun Can Gerengi cinayetinde 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, pompalı tüfekle otomobilde saldırıya uğradıktan sonra ölen Harun Can Gerengi’nin olayında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesinde gerçekleşen olayda park halindeki otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Harun Can Gerengi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, pompalı tüfekle otomobilde saldırıya uğradıktan sonra ölen Harun Can Gerengi’nin olayında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesinde gerçekleşen olayda park halindeki otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Harun Can Gerengi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili polis ekipleri incelenen güvenlik kameralarından sonra tespit ettikleri V.A, C.K, A.D, İ.Y. ve C.Ç’yi operasyon sonucu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan 22 yaşındaki C.K’nin cinayeti gerçekleştirdiği ve İ.Y’nin ise cinayete yardım ettiği öğrenilirken şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, katil zanlısı C.K, Harun Can Gerengi ile aralarında önceden tartışma sonucu kendisini darp ettiğini söylerken intikam için Gerengi’yi takip edip silahla saldırı düzenlediği belirtildi.

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