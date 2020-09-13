Pompeiopolis Antik Kenti'nin "Çingene Kızı"nın yerinde sergilenmesi isteniyor

Kazıların birinci ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılabileceğini belirten Gürdal, "Birinci dönem kazıları kentin bilimsel verisini derlemeye yönelik çalışmalar olmuş. Biz ikinci dönem kazılarında bilimsel veriyi değerlendirmenin yanında, kentin yapılarında hem koruma ve onarıma hem de sunuma yönelik çalışmalar odaklı bir strateji belirledik." dedi.

Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma villasında çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Gürdal, şöyle devam etti:

"Roma villası, M.S. 3. yüzyılın başında inşa edilmiş büyük bir konut alanı. Bu alanda daha önce gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılmış mozaikler ve duvarlar var. Bu alanda duvarların ve mozaiklerin korunmasına yönelik çalışmalar oldu. Özellikle Taşköprü ve Pompeiopolis'in de simgesi olmuş tanrıça mozaiğimiz var. Şu anda Kastamonu Müzesi'nde koruma altında."

- "Koruma çalışmaları ve koruma çatıları pahalı uygulamalar"

Mozaiğin geri kalan kısmının kazı alanında bırakıldığını anlatan Gürdal, şöyle konuştu:

"Çingene Kızı'nın Zeugma Antik Kenti'nin simgesi olması gibi Pompeiopolis'in simgesi olmuş Tanrıça mozaiğimizi yerine yerleştirmek ve bu mozaiğin üzerine bir koruma çatısı inşa ederek gelen ziyaretçilerin sunumuna açmak istiyoruz. Biz korumayla ilgili üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Ancak koruma çalışmaları ve koruma çatıları pahalı uygulamalar. Bu nedenle Taşköprülü ve Kastamonulu iş adamlarımızı kazımıza destek olmaya çağırıyorum. Bu desteği gerçekleştirmeyi düşünenler için yapacakları desteğin tamamını vergilerinden düşebileceklerini de hatırlatmak isterim."