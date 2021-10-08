Popstar Abidin şimdi ne yapıyor? Son halini gören “hala yakışıklı” diyor

Hem jürisiyle hem yarışmacılarıyla 2000’lere kelimenin tam anlamıyla damga vuran Popstar yarışması o günlerde sürekli konuşuluyordu. Her bir yarışmacının hayatı ayrı olaydı. Yarışmanın birincisi Abidin Özşahin güzel sesiyle naif duruşuyla milyonların gönlünü kazanmıştı. Yarışmadan sonra piyasalarda görünmeyen Özşahin şimdi bambaşka bir alanda çalışıyor. İşte Popstar Abidin Özşahin’in son hali…

ABİDİN ÖZŞAHİN SON HALİ

1977 doğumlu olan eski popstar yarışmacısı Abidin Özşahin, yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı. Yarışmanın üzerinden 17 yıla yakın bir süre geçerken, Özşahin müzik piyasalarında görünmedi. Sesi ve duruşuyla gelecek vaat eden popstar şampiyonu bambaşka bir alana yöneldi. Şimdilerde Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanı olarak hayatını sürdüren Abidin Özşahin, bu alanda kendini bir hayli geliştirerek onlarca akademik eğitimden geçti. Özşahin’in son halini görenler ise “yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş” dedi.

İşte Abidin Özşahin’in son hali:

ABİDİN ÖZŞAHİN ŞARKILARINI SOSYAL MEDYADAN SÖYLEMEYE DEVAM EDİYOR

Kariyerine bambaşka bir alanda devam eden Abidin Özşahin müzikten ise tamamen kopmadı. Sosyal medya hesabından gitarıyla şarkılar söyleyen eski popstar şampiyonu binlerce beğeni alıyor.

ABİDİN ÖZŞAHİN KİMDİR?

Abidin, 7 Temmuz 1977 yılında Adana'da dünyaya geldi. Asıl adı Abidin Özşahin'dir. İlkokulu Adana Ziya Gökalp, ortaokulu yine Adana'da İstiklal Ortaokulu ve liseyi de Seyhan Çobanoğlu lisesinde tamamladı. İlkokul yıllarından itibaren ailesine yardımcı olmak ve kendi parasını kazanmak için çalışmaya başladı. Önce babasının yanında marangozluk yaptı. Sonra bir tüpçüde çalıştı ve ardından bir börekçiye girip orada soğan soymaya başladı. Lise yıllarında ev ev dolaşarak tekstil ürünleri pazarladı.

Sonunda hayatındaki en büyük tutkusu müzikle tanıştı ve gitar çalmaya başladı. Lise hayatı boyunca Adana müzik merkezinde gitar konusunda kendini geliştirdi. Ancak üniversiteye de gitmek istiyordu ve sınava girip Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü'nü kazandı. Eskişehir'e yerleşti ama sadece 4 ay kalabildi ve Adana'ya döndü.

Askerliğini, doğduğu yere çok yakın bir şehirde Gaziantep'te yaptı. Ancak, 8 ay sonra kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle erken terhis edildi. Adana'ya geri döndü.1 yıl boyunca demolar hazırladı ve bunları İstanbul'daki müzik şirketlerine gönderdi. Fakat istediği sonucu alamadı. Hayatına yeni bir yön verip, tekrar Eskişehir'e gitmeye okulunu bitirmeye karar verdi. Mali müşavir olmak istiyordu ama müzik tutkusu yine okuldan ağır bastı ve Abidin yine Adana'ya döndü. Yine demolar hazırladı, yine İstanbul'a gelip demolarını müzik şirketlerine verdi ve yine amacına ulaşamadı. Soluğu tekrar Adana'da aldı.

2003 Yılında Popstar Türkiye tanıtımlarını gördü ve 8 Eylül'de jüri önüne çıktı. Şehir elemelerini geçmiş ve ilk 50 popstar adayı arasına girmişti. Abidin'e yine İstanbul yolları görünmüştü. İstanbul'daki 3 günlük eğitime katıldı. 3. günün sonunda 50 yarışmacıdan geriye 12 kişi kalacaktı ve Abidin gösterdiği performansla Türkiye'nin yeni Popstarı olmaya aday 12 finalist arasına girdi. Artık sıra halk oylamasına gelmişti. 12 haftalık canlı yayın maratonunun sonunda kırmızı odada son ikiye hiç kalmadan büyük finale kadar geldi ve finalde popstar birinciliğini kazandı.

Daha sonra albüm çalışmalarına başlayan Abidin 2004 senesinde ilk albümü olan "Aşktan Yana"'yı çıkardı.



