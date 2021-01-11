MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Popstar' Bayhan Katarsis'te anlattı! 'Aç bıraktı! Bize rahibeler baktı...'

'Popstar' Bayhan Katarsis'te anlattı! 'Aç bıraktı! Bize rahibeler baktı...'

11.01.2021 09:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Popstar' Bayhan Katarsis'te anlattı! 'Aç bıraktı! Bize rahibeler baktı...'

Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu “Katarsis X-TRA”nın konuğu “Popstar”da tanınan Bayhan Gürhan oldu. Şarkıcı, annesinin vefatından sonra üvey annesinin kendilerini aç bıraktığını ve Almanya'da rahibelerin koruması altına girdiklerini anlattı.

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, uzman psikolog Gökhan Çınar’ın “Katarsis X-TRA” programına konuk oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Gürhan, “Evimiz Adana’da tarla kenarındaydı. Annem ve ablamla yaşardım. Babamın bizden bağımsız Almanya’da bambaşka bir hayatı vardı. Hatırladığım en net şey hep karnım açtı” dedi.

Şarkıcı, annesinin vefatını da anlattı: “Annemin aramızdan ayrılışı çok üzücüdür. Bir gün birlikte fare zehri aldık ve evimize gittik. Eve vardığımızda zehri çay bardağına doldurdu. İlk önce ablama uzattı, o istemedi. Ardından bana uzattı, ben tam bardağı alıp içecekken ablam engelledi. Sonunda ise annem o zehirden içer gibi oldu. O an hatırladığım tek şey, bağırarak dışarı çıktı ve o andan sonra bir daha annemi hiç görmedim. Bu çaresizlikle yapılmış bir şeydi. Ben çok kötü bir çocukluk yaşadım.”

UKYFM-780x470

RAHİBELER BİZE BAKTI

Popstar Bayhan, annesini kaybettikten sonra Almanya’ya babasının yanına gittiklerini söyledi:

“Orada da üvey annemiz oldu. Bizi aç bırakırdı. Sonra kendimi Almanya’da bir çocuk esirgeme kurumunda buldum. Bir sene boyunca rahibeler bize baktı. Ablam, Almanya’da okumaya devam etti, ben Türkiye’ye geldim. Ablamı orada trafik kazasında kaybettik” dedi. Şarkıcı, “İstanbul’a geldim bir şeyler yapmaya çalıştım. Hep şarkı söylerdim. Kaybolmuş bir ruh gibiydim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER12 yıl sonra buluştular12 yıl sonra buluştular
Gamze Erçel'den duygu dolu paylaşımGamze Erçel'den duygu dolu paylaşım
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı

Askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: En azından burada dayak yok

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: En azından burada dayak yok

DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı

DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Diğer Haberler

Melis Sezen kimdir? Arda Türkmen'i darmaduman etti! Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Melis Sezen sevgilisi kim?

Arda Türkmen'i darmaduman etti! Sosyal medyayı salladı

Alişan koronavirüs aşısı oldu mu? Tepkilerden sonra açıklama

Aşı yüzünden tepki yağdı! 'Amacıma ulaşmışım'

Yıldız Tilbe İbo Show'a katılacak mı? Olay olan yanıt

İbo Show'a katılacak mı? Olay olan yanıt

WhatsApp'ı silenler arasına Yıldız Tilbe de girdi! 'Ağzı bozuk konuşmalarım...'

WhatsApp'ı sildi! 'Ağzı bozuk konuşmalarım...'

Gamze Erçel'den duygu dolu paylaşım

Gamze Erçel'den duygu dolu paylaşım

Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı! Okan Karacan kimdir?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.