Popüler çizgi film karakterleri insan olsaydı nasıl görünürdü! İşte cevabı

Çizgi film karakterlerini izlerken gerçek hayatta nasıl görünürdü hiç düşündünüz mü? Mesela yıllardır popülerliğini kaybetmeyen The Simpson ailesi gerçekte insan olsaydı nasıl dururlardı ya da Sünger Bob bizden biri olsaydı yine TV'de göründüğü kadar tatlı olur muydu?
3 boyutlu sanatı konusunda usta olan Miguel Vasquez 90'lardan bu yana çocukluk anılarımızın bir parçası olan çizgi film karakterlerini 3 boyut çizim tekniği ile insan olarak tasarladı. Miguel, çizimlerini olabildiğince gerçeğe yakın çizmeyi seven yetenekli bir sanatçı. Tasarımları da bu yüzden inanılmaz derece yaratıcı. Ancak, uyarıyoruz bazı çizgi film karakterleri TV'de görüldüğü kadar sevimli değil hatta biraz korkutucu bile diyebiliriz.
İşte televizyonda görüp, saatlerce etkisi altında kaldığınız çizgi film karakterlerinin gerçeğe birebir yapılmaya çalışılan görüntüleri...
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