Portekiz Premier Lig’in Benfica şampiyonluğunu ilan etti

Portekiz Premier Lig’in son haftasında Benfica, Estadio da Luz Stadyumu’nda Santa Clara’yı konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan ev sahibi, 16. dakikada Haris Seferovic’in golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Joao Felix farkı 2’ye çıkarırken, 39. dakikada Rafa Silva’nın fileleri havalandırmasıyla Benfica soyunma odasına 3-0 önde girdi.
İkinci yarıda da etkili olan Benfica'ydı. 56. dakikada Seferovic, farkı 4'e çıkardı. Konuk takım 59. dakikada Cesar Martins ile farkı 3'e indirse de ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 87’ye yükselten Benfica, maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluğunu kutladı.
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