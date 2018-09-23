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Portekiz savcılığı, hakemlere hayat kadını gönderdiği iddiasıyla Benfica yöneticilerine 30 ayrı dava açtı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nin dışına atan Benfica’nın başı büyük dertte. Portekiz basını bir süredir Lizbon ekibinin yöneticilerinin hakemlere hayat kadını gönderdiği iddiasıyla çalkalanıyordu. Bu iddialar üzerine savcılık toplam 30 ayrı suçtan kulüp aleyhine dava açtı.

Portekiz savcılığı, hakemlere hayat kadını gönderdiği iddiasıyla Benfica yöneticilerine 30 ayrı dava açtı!

Birkaç hafta önce, Portekiz’in en popüler kulüplerinden Benfica’nın yöneticilerinin başını derde sokacak bir dizi e-posta ülke basınında dolaşmaya başladı. O e-postalarda, kulüp yöneticilerinin maçları manipüle etme girişimleri ortaya konuluyordu. İddiaları Portekiz Savcılığı araştırma altına alırken, inanılmaz bir sızıntı ortaya çıktı. Gazetelere göre, e-postalarda Benfica yöneticilerinin hakemlere hayat kadını temin ettiği görüntülerine ulaşıldı.

Benfica’nın eski hukuk danışmanı Paulo Gonçalves ve Portekiz Futbol Ligi’nin temsilcisi olan Nuno Cabral’ın rızasıyla bu ilişki ağının kurulduğu iddia edildi. Portekizli medyası, Cabral’ın Benfica liderinin bu rüşvetlerin gerçekleştirmesinde yardımı olan kişi olduğunu ortaya koydu.

Dava “E-toupeira” isimli e-posta adresinden gelen bilgiler ışığında olarak ortaya çıktı. Savcılık toplam 30 ayrı suçtan kulüp aleyhine dava açtı ve Benfica'nın haklarının 6 ay ile 3 yıl arasında askıya alınmasını istedi. Buna ek olarak büyük bir para cezası da gündemde. Benfica yönetimi iddiaların reddederek, “Bu hikayenin başlangıcından bu yana açıkladığımız sağlam ve net tutumumuzu sürdürüyoruz. Bu süreçte herhangi bir suçlamayı haklı çıkarabilecek hiçbir kanıt yoktur. Bu saçma ve gerçek dışı suçlamaları ortadan kaldırmak için mümkün olan her şeyi yapacağız” mesajı yayımlandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Benfica Portekiz Futbol hakem Hayat kadını

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