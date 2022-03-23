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Portekiz-Türkiye maçı kaderini belirleyecek! Yenilirse bırakıyor...

23.03.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında karşılaşacak Portekiz'in Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Türkiye maçını final gibi gören Portekizliler, basın toplantısında tecrübeli hocaya istifa sorusu sordu. Türkiye maçının kaybedilmesi halinde tüm Portekizli taraftarlar Fernando Santos'un istifasını bekleyecek.

Portekiz-Türkiye maçı kaderini belirleyecek! Yenilirse bırakıyor...

A Milli Futbol Takımı ile 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde karşılaşacak Portekiz'de Teknik direktör Fernando Santos çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN FİNAL MAÇI"

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Fernando Santos, "Türkiye maçı bizim için bir nevi final maçı. Son maçta kaybetmemiz rağmen, tamamen pozitif düşünce ile çıkacağız maça. Başka türlü iki maç oynamayı hedefliyoruz burada. Kupaya gitmeliyiz." dedi.

İSTİFA SORUSU

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"Yeriniz garanti mi, bu maçın sonucu sizin koltuğunuzu sallar mı" sorusuna Fernando Santos, "Sorunuzu anlıyorum, gelecek sorusu... Yarınki maçı konuşalım. Bu maça çok iyi hazırlandık. Yüksek bir konsantrasyon var. Buraya gelene kadar sürekli çalıştık. İstediğimiz vizeyi almak. Maçı kazanamazsak gerekeni yaparım" ifadelerini kullandı.


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