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Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Maç şifresiz mi? İşte A Milli Takımın muhtemel 11'i?

23.03.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz Türkiye milli maçı için geri sayım devam ediyor. Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında A Milli Takımı'mızı ağırlayacak. Bu kapsamda Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Maç şifresiz mi? sorularının yanıtı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte dev maça ilişkin ayrıntılar...

Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Maç şifresiz mi? İşte A Milli Takımın muhtemel 11'i?

Portekiz Türkiye milli maçı için heyecan dorukta. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu 2. sırada bitirmiş olan A Milli Takım'ın Play-Off maçları için aday kadrosu Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlendi. A Milli Takım, ilk olarak Portekiz ile karşılaşacak. Peki Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Merakla beklenen maç ile ilgili detayları sizler için derledik.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında deplasmanda Portekiz ile Türkiye karşılaşacak.

Portekiz Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü Dragao Stadyumu'nda saat 22.45'te oynanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Türkiye maçı Türkiye saati ile 22:45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un sahaya süreceği ilk 11 merak konusu oldu.

İşte ay-yıldızlıların Portekiz maçı muhtemel 11'i:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Aldülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ DANİEL SİEBERT KİMDİR?

Daniel Siebert 4 Mayıs 1984 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya geldi.

Daniel Siebert, FIFA kokartlı, UEFA birinci kategori hakemidir.

37 yaşındaki Alman hakem Daniel Siebert'ın 1998 yılından bu yana hakemlik yaptığı bilinmektedir. Siebert, 2007 yılında AFB hakemi olarak atanmıştır, 2009 yılında ise 2. Bundesliga'daki ilk maçını yönetmiştir.

Daniel Siebert 2012 - 2013 sezonunda ise Bundesliga hakemi olmuştur.

24 Ekim 2014 yılında yapılan açıklamada Alman hakem Daniek Siebert'in Wolfgang Stark'ın yerine FIFA hakemi olarak görev aldığı duyurulmuştur. Siebert, 10 Alman futbol hakemi arasında en küçüğüdür.

37 yaşındaki Alman futbol hakemi Siebert'in uluslararası düzeydeki ilk yönettiği karşılaşma, 29 Mayıs 2015 yılında 2015 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında oynanan Portekiz - Türkiye maçı olmuştur.

Yönettiği ilk üst düzey uluslararası karşılaşma ise Lüksemburg ile Moldova arasında oynanan hazırlık maçı karşılaşmasıdır.

DANİEL SİEBERT NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Daniel Siebert 37 yaşındadır. Siebert doğduğu şehir Berlin'de yaşamaktadır.

DANİEL SİEBERT'İN HAKEMLİK KARİYERİ

2007 - AFB

2009 - 2. Bundesliga

2012 - Bundesliga

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Portekiz Portekiz Milli Futbol Takımı
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