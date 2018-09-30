Kulüp başkanı futbolcusuna kafa attı!

Futbol tarihinin en garip olaylarından biri Portekiz'de yaşandı. Ülkenin köklü gazetelerinden Record'un iddiasına göre, Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio, Sporting'den kiraladıkları Rafael Barbosa'ya Benfica maçının ardından kafa attı.

Prtimonense ile Benfica arasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan U23 maçında skor böyleyken 80. dakikada oyuna giren Barbosa, maçın ardından karşısında Başkan Sampaio'yu buldu. Oyuncunun iddiasına göre, ikili arasında kısa ama hararetli bir tartışma başladı ve bu tartışma, Barbosa'nın Sampaio'nun kafa darbesine maruz kalmasıyla sona erdi.

Bunun üzerine eşyalarını toplayan Barbosa, Lizbon'a döndü. Sporting kiralık sözleşmesini iptal ederse, Barbosa'nın ara transfer dönemine, yani Ocak 2019'a kadar futbol oynama şansı olmayacak. Tabii, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan istisnai bir karar çıkmazsa... (Goal)

