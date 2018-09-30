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Kulüp başkanı futbolcusuna kafa attı!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

Başkan futbolcusuna kafa attı... Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio'nun Sporting'den kiraladıkları Rafael Barbosa'ya Benfica ile oynanan u23 maçı sonrası kafa attığı iddia edildi.

Kulüp başkanı futbolcusuna kafa attı!

Futbol tarihinin en garip olaylarından biri Portekiz'de yaşandı. Ülkenin köklü gazetelerinden Record'un iddiasına göre, Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio, Sporting'den kiraladıkları Rafael Barbosa'ya Benfica maçının ardından kafa attı.

Prtimonense ile Benfica arasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan U23 maçında skor böyleyken 80. dakikada oyuna giren Barbosa, maçın ardından karşısında Başkan Sampaio'yu buldu. Oyuncunun iddiasına göre, ikili arasında kısa ama hararetli bir tartışma başladı ve bu tartışma, Barbosa'nın Sampaio'nun kafa darbesine maruz kalmasıyla sona erdi.

Rodiney Sampaio

Bunun üzerine eşyalarını toplayan Barbosa, Lizbon'a döndü. Sporting kiralık sözleşmesini iptal ederse, Barbosa'nın ara transfer dönemine, yani Ocak 2019'a kadar futbol oynama şansı olmayacak. Tabii, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan istisnai bir karar çıkmazsa... (Goal)

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Anahtar Kelimeler:
Rodiney Sampaio Rafael Barbosa Portimonense-Benfica

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