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Porto Casillas'ın sözleşmesini uzattı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Porto, İspanyol kaleci Iker Casillas'ın sözleşmesini uzattı.

Porto Casillas'ın sözleşmesini uzattı

Porto Kulübü, 37 yaşındaki Iker Casillas ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi. Portekiz basınında yer alan haberlerde, Casillas'ın sözleşmesinin 1+1 yıllık olduğu öne sürüldü. Altyapısından yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giydikten sonra 2015'te Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci, takımıyla 149 maça çıktı. Casillas ise daha önce Porto ile sözleşme imzalayacağını ve 40 yaşına kadar takımında forma giymek istediğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
iker casillas Portekiz Birinci Futbol Ligi porto

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