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Porto'dan Alex Telles'e yeni kontrat

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, Alex Telles ile yeni sözleşme imzalayı planlıyor.

Porto'dan Alex Telles'e yeni kontrat

Transfer döneminde dev kulüplerin ilgilendiği ancak Porto'da kalan Alex Telles için yeni bir karar alındı. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Porto, Allex Telles ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Brezilyalı sol bekin maaşında iyileştirmeye yapılacağı belirtildi.

Haberde; Telles'in 40 milyon euroluk serbest kalma ücretinin 50 milyon euroya çıkarılacağı ve sezon sonunda satışına onay verileceği kaydedildi. Alex Telles'in 2021'e dek olan sözleşmesinin 2023'e kadar uzatılacağı ve Aboubakar'ın maaşının teklif edileceği vurgulandı. Alex Telles, bu sezon Porto formasıyla 4 lig maçında forma giyerken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Alex Telles porto Şampiyonlar Ligi Galatasaray Portekiz

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