Porto - İnter maçı şifresiz ve CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Porto - İnter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçları bu gece oynanacak 2 karşılaşmayla sürüyor. Porto - İnter maçı için heyecan dorukta. Maçı, Polonyalı Hakem Szymon Marciniak yönetecek. Porto - İnter maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte, Porto - İnter maçı maçının yayın saati ve kanalı...
Porto - Inter maçı bugün (14 Mart 2023 Salı) saat 23.00'te oynanacak.
Porto - Inter maçı TV 8,5'tan naklen yayınlanacak
Porto: Costa, Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi, Grujic, Uribe, Franco, Pepe, Galeno, Taremi
Inter: Onana, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Lukaku