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Porto - İnter maçı şifresiz ve CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Porto - İnter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

14.03.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porto ile İnter, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Porto, başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter'i kendi evinde konuk edecek. Karşılaşma şifresiz ve canlı olarak ekrana gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Porto - İnter maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Porto - İnter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Porto - İnter maçı şifresiz ve CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Porto - İnter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçları bu gece oynanacak 2 karşılaşmayla sürüyor. Porto - İnter maçı için heyecan dorukta. Maçı, Polonyalı Hakem Szymon Marciniak yönetecek. Porto - İnter maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte, Porto - İnter maçı maçının yayın saati ve kanalı...

PORTO - İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto - Inter maçı bugün (14 Mart 2023 Salı) saat 23.00'te oynanacak.

PORTO - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto - Inter maçı TV 8,5'tan naklen yayınlanacak

PORTO - İNTER MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Porto: Costa, Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi, Grujic, Uribe, Franco, Pepe, Galeno, Taremi

Inter: Onana, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Lukaku

PORTO - İNTER MAÇI CANLI

PORTO - İNTER MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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