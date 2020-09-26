Porto Ze Luis'e lisans çıkardı!

Transferin şampiyonu gözüken Fenerbahçe'de Samatta'nın ardından takıma katılacak 2. forvet için adı geçen isimlerden Ze Luis, Porto'da kalıyor gibi.
Portekiz ekibi, daha önce kadro dışı bıraktığı golcü oyuncuyu takıma dahil etti ve 2. hafta maçları öncesinde oyuncunun lisansı da çıkarıldı.
Porto'nun bu hamlesinin ardından oyuncuyu kadroda tutma kararı verdiği ve en azından bu transfer döneminde Ze Luis'in takımdan ayrılmayacağı yönünde yorumlar yapıldı.
Fenerbahçe, Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yapmıştı.
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