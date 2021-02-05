Portolu futbolcu Nanu hastaneye kaldırıldı

Portekiz Ligi'nde Belenenses ile Porto'nun karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir olay yaşandı. Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Porto’nun savunma oyuncusu Nanu, bir hava topu mücadelesinde Belenenses kalecisi Kritsyuk ile çarpıştı.

Sahada hareketsiz yatan Nanu'ya sağlık ekipleri anında müdehale etti ve ardından ambulans sahaya girdi. Sahadaki tüm futbolcuların bazılarının gözyaşlarını tutamadığı gözlenirken Nanu hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Belenenses-Porto maçı 0-0 bitti.

PORTO'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Nanu'nun yapılan testlerinde bilinç kaybı, beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi tespit edilmiştir."

Futbolcunun hastanede gözlem altında tutulmaya devam edeceği aktarılırken 26 yaşındaki savunmacının bilincinin açık olduğu duyuruldu.





