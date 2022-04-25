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Portuma Projesi, 20 milyon dolar değerleme ile stratejik yatırım aldı

25.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portuma Projesi, 20 milyon dolar değerleme ile stratejik yatırım aldı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Teknopark'ta oyun içi reklam alanlarının pazarlanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Portuma Projesi, 20 milyon dolar değerleme ile stratejik yatırım aldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, oyun ve reklam sektörünü tek bir platformda birleştiren oyun sektöründe reklam verenler ile oyun firmalarını bir araya getiriyor.

Programatik reklamcılıkta reklam havuzu yapan ve bu reklamları tüketiciyle buluşturan AdsYield Şirketi, projeye 20 milyon dolar değerleme ile tohum yatırımı gerçekleştirdi.

Trakya Teknopark AŞ Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir, özgün bir proje olan Portuma’nın, teknoparkın ulusal ve uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sunacağını belirtti.

Projenin kısa sürede finansman açısından büyük bir destek alarak güçlendiğini aktaran Özdemir, Portuma’ya ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da teknoparkta yaşanan gelişme ve ilerlemelerin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Şehrimizin ve bölgemizin Ar-Ge ve inovasyon üssü teknoparkımızın benzerlerinden ayrılan yapısı ile örnek modellemesini kısa süre içerisinde Balkan ülkeleriyle tanıştırarak ülkemizde bir ilki gerçekleştireceğiz. Teknoparkımız bünyesinde bir başka ilke imza atan Portuma'yı teknoparkımızla buluşturan ve böylesi güzel başarılara vesile olan Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir’i tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

- Portuma Projesi

Oyun ve reklam sektörünü tek bir platformda birleştirme özelliği ile dünyada ilk ve tek olan Portuma, oyunseverlerin oyun deneyimlerini mükemmelleştirmeyi amaçlarken reklam veren firmalara da doğru alan ve tercihler sunuyor.

Portuma ile oyun sektöründe reklam verenler ile oyun firmalarını bir araya getiren inovaktif bir sistem oluşturuluyor. Yeni oluşumla dünyanın tüm oyun firmaları ekosisteme dahil olarak birçok reklam verenden reklam alabilme imkanı elde ediyor.

Kullanıcıların demografik bilgilerine yönelik istatistiklerin incelenerek markalar için en doğru reklam alanlarının belirlendiği projede tüm süreçler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işleniyor. Portuma'nın, aynı zamanda Portoken isimli bir dijital para birimi bulunuyor.

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