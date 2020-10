Posbıyık’tan AK Parti ilçe başkanına birliktelik çağrısı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetimi Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Posbıyık görüşmede birliktelik çağrısı yaptı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yapılan kongrede AK Parti İlçe Başkanlığı görevine seçilen Av. Saffet Bozkurt ve yönetimi ile belediye meclis üyelerini başkanlık makamında misafir etti.

AK Parti heyetini kapıda karşılayan Başkan Posbıyık, Saffet Bozkurt ve yönetimine yeni görevlerinde başarı diledi. İlçe Başkanı Bozkurt da yeni dönemde Ereğli için birlikte çalışacaklarını belirterek, “6 Eylül’de İlçe Kongremizde Genel merkezimizin ve delegenin teveccühü ile yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte göreve geldik. Siz de sağolun çiçeğinizle kongremizi onurlandırdınız, akabinde aradınız. Nezaketen bugün ekibimizle sizi ziyaret edelim istedik. İnşallah bundan sonraki süreçte Ereğli’de birlikte çalışacağız” dedi.

Posbıyık: “Ereğli’nin büyük sorunları var”

Başkan Posbıyık, Ereğli’nin çok büyük sorunları olduğunu belirterek Ereğli meselelerinde birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Posbıyık konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Ben de aynı duygular içerisinde zaman zaman demeçler veriyorum. Siyaset önemli değil, Ereğli hakikaten iteklenmiş vaziyette. Ereğli’nin çok büyük sorunları var. Ziyarette bunları anlatmayacağım ama birlik beraberlik içerisinde olmak gerekiyor. Zonguldak politikası, Ereğli’de demir çelik fabrikaları var, oradan geçinsinler, diyor. Ne adam alıyor, ne iş veriyor müteahhitlere, sac tüccarlarına. Ereğli iyice içine büzülmüş vaziyette. Onun için mutlak surette birlik beraberlik içerisinde olmak lazım. Uzun yıllardan beri belediye başkanı olduğum için hep söylediğim bir şey var. Ereğli halkına da açık açık söylüyorum. Çok sessiz, sakin bir millet Ereğli halkı. Demokratik haklarını hiçbir zaman aramıyor. Ne olursa eyvallah diyor. Ensesine vur, ekmeğini al derler. Öyle bir yapıdayız biz. Dışarıdan kimlerin bu fabrikaya girdiğini biliyorum. İşçi alımlarında sizler de biliyorsunuzdur muhakkak. Ama maalesef bu bölgeden hiç kimseyi işe almıyorlar. OYPA’da 20 yıldan beri halen daha kadrolarını vermediler, söz vermelerine rağmen. 82 engelli kadrosu var. Biz gariban belediye olarak bütün engellileri alıyoruz, kanunu yerine getiriyoruz ama onlar engelli kadrosunu boş tutuyorlar, o kadar engelli aç dolaşırken devlete tazminatını ödüyorlar. Çünkü engelliye vereceği paradan daha az para, tazminat. Almıyorlar, niye almıyorlar? Ereğli halkı sessiz. Ben kavga edelim, demiyorum, devletimize bağlıyız. Demokratik kurallar içerisinde el ele vermek suretiyle bunları çok rahat bir şekilde çözebileceğimize inanıyorum. Sizi de yıllardan beri tanıyorum. Siyasi parti farkı var aramızda ama Ereğli sevdasında her zaman birleşiyoruz. İnşallah başarılı olacağınıza inanıyorum. Ben her zaman için yanınızdayım.”

Ereğli’nin iyi yerlere gelmesi için çalıştığını anlatan Posbıyık, iletişimin kopartılmaması gerektiğini söyledi. Posbıyık sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Yıllardan beri politikanın içerisindeyim. Ereğli hakkında bilgi, tecrübe, birikim bakımından dolu doluyum. Benim en çok korktuğum, hukuka aykırı bir şey yapmak. Onun için elemanlarıma ‘Her şeye varım ama hukuka aykırı bir şeyi kabul etmem’ derim. Kendim de yapmam, meclis üyelerime de yaptırtmam. Burada en önemli konu iletişim. İletişimin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Eğer iletişim yoksa, telefonla veya birebir görüşmüyorsak aradaki fareler hemen harekete geçer. Halil şöyle dedi, Saffet böyle dedi, Numan böyle dedi diye. Aralar daima açılır. Böyle nifak sokmak için Ereğli’de bol miktarda mecra var. Buna fırsat vermemek lazım. İletişimin devamlılığını getirmek lazım. Bu komisyon üyeleri tarafından olabilir, diğer başkanlar tarafından olabilir. Ben de tecrübelerimi ortaya koyarım. Asla ve kata siyaset yapmamaya kararlıyım. Ne kadar daha yaşayacağım bilmiyorum. Bütün meselem Ereğli’nin iyi bir yere gelmesi için. Ne makamda gözüm var, ne belediye başkanlığında. Tek devam Ereğli. Benim de hatalarım olabilir, gelin uyarın. Samimi duygular içerisinde olursak bizler belli bir noktaya, yaşa geldik. Bizden sonra gelen çocuklarımız ve torunlarımız için esas savaşı veriyoruz. Türkiye’nin en büyük fabrikasının olduğu, Türkiye’nin en güzel kentinde hiçbir sorun olmaması lazım. Ama devletten gelen bütün paraları Zonguldak, Devrek ve Çaycuma’da tutuyorlar. Ereğli, Demir Çelik’ten para alıyor, diyorlar. ERDEMİR’de 2006 öncesi işçi ücretlerinin payı yılda yüzde 15-16 idi. 2006’dan sonra geldiler yüzde 5’e düşürdüler. Bu ne demek; sadece işçilerin az para alması demek değil. Piyasaya da bu kadar az para girmesi demek. ERDEMİR durmadan ben maaş veriyorum, diyor. Sen o kadar büyük araziyi dedelerimizden bedavaya aldın. Ambar olarak kalsa orası yine maaşlı adam çalıştırırız biz. Sen sosyal faaliyetlerini burada yapacaksın. Suyu kesmek için baskı yaptılar. 4-5 gün, 61 saat dediler ama ne kadar süreceği belli değil, hepsine rest çektik. DSİ ile aramızdaki yazıyı mecliste yayınladık. Pandemi var, millet pandemide koronayla uğraşıyor, ‘suyu kesin’ diyorlar. Para kazanmaktan başka işleri yok. Ereğli’yi hiç kaale almıyorlar. Benim meselem Ereğli. Bu memlekette çok canlar yandı. İzale-i şuu konuları oldu. 18. madde ile milletin yerlerini yaktılar. Bir çoğundan hiç kimsenin haberi yok. Bazı gerçekleri bilseniz, ciğerleriniz yanar. Yükselenler hızla yükseliyor. Onlar zaten benim Belediye başkanı olmamı da istemiyorlar. 48 dosya mahkeme heyetinde. Müteahhitler perişan vaziyette. Bu, istihdam bakımından halkın da perişan vaziyette olması demek. Koca koca binalar pırıl pırıl yapılmış ama ne satabiliyorlar, ne kiraya verebiliyorlar. Kullanamıyorlar. Hukuk çerçevesinde bir araya gelip bunları çözmemiz lazım. Bir revizyon şansı var. 10-20 senede bir geçer revizyon. Bu revizyonda el ele verip, doğru yoldan bu arkadaşların sorunlarını çözmemiz lazım. Siyaseten bakarsan bu arkadaşların yüzde 85’i de AK Parti’lidir. Çözmezsek Ereğli’ye yine kötülük yapılır. Meclis’te zıtlaşırsak hiçbir şey olmaz. Ben elimden gelen gayreti göstereceğim.”

Bozkurt “Geride is değil iz bırakmak istiyoruz”

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da Ereğli’nin sorunlarını giderme noktasında gayret göstereceklerini belirterek şunları söyledi: “Biz de inşallah süreç içerisinde milletvekillerimiz, genel merkezimiz, bakanlarımızla beraber Ereğli’deki sorunları giderme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ziyaretlerimiz bittikten sonra Ankara’da çalışmalarımıza başlayacağız. Görevlerimizi yerine getirmek için üzerimize düşen vazifeyi icra edeceğiz. Biz geride is değil, iz bırakmak istiyoruz. Uzun yıllar siyasette yer almak gibi bir hedefimiz yok. Önemli olan Ereğli’ye kısa bir süre de olsa bir şeyler verebilmek. Tamamen düşüncemiz bu. Onun dışında zerre kadar kafamızdan geçen realite yok. O anlamda biz Ereğli sevdalısıyız. Gerçek anlamda bunu ortaya koyacağız. Hiçbir zaman fikir ayrılığı olmayacak. Hukuki çerçevede Ereğli’de yapılacak tüm hizmetlerde işin içinde olacağımızdan kimse şüphe etmesin. Temelinde hukukilik, samimiyet olan her yerde var olacağız.”