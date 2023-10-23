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Posta ve Telgraf Teşkilatı’ndan 183. müşteriye sürpriz hediye

23.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Erzincan’da 183’üncü müşteriye hediye verildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı’ndan 183. müşteriye sürpriz hediye

183’nci kuruluşu nedeniyle Erzincan’da 183’üncü müşteri için Posta ve Telgraf Teşkilatı Erzincan Başmüdürlük binası giriş katında ödül töreni düzenlendi. 183’üncü müşteri olan Kürşat Cahyir’e Cumhuriyetin 100. yıl anısına filatelik pul albümü, Erzincan Başmüdür Nihat Işık tarafından verildi.

Erzincan Posta ve Telgraf Teşkilatı Merkez Başmüdürü Nihat Işık yıl dönümü ile alakalı yaptığı açıklamada, “23 Ekim 1840 tarihinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kurulan kurumumuz ülkemizin dört bir yanında, geniş hizmet ağı ile posta, kargo, lojistik, filateli ve e-ticaret gibi birçok sektörde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerini sunmayı sürdürüyor. İlimiz genelinde 32 adet işyeri ve 173 personelimizle bu alanda vatandaşlarımıza hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, bugün 183. müşterimize Cumhuriyetin 100. yıl anısına filatelik pul albümü hediye ettik

Bu vesileyle kuruluş yıldönümümüzü kutluyor, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

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