Potada İzmir derbisi

İzmir’in iki temsilcisi Aliağa Petkimspor ve Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında yarın Aliağa’da karşı karşıya gelecek.

Berker İşleyen

Basketbol Süper Ligi’nin açılış haftasında heyecan dolu bir İzmir derbisi yaşanacak. İzmir’in iki ekibi Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka, yarın saat 13.00’te Enka Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli ve Tolga Akkuşoğlu yönetecek. İki takım da kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Her iki ekipte de antrenörler, takımlarının başında ilk resmi maçlarına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Petkimspor, yaz döneminde Burak Gören’le yollarını ayırmasının ardından takımın başına Özhan Çıvgın’ı getirdi. Benzer bir süreç yeşil-kırmızılılarda da yaşandı. Karşıyaka, Ahmet Çakı ile vedalaştıktan sonra başantrenörlük görevine Faruk Beşok’u getirdi.

Basketbol
