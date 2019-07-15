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Potada milli mesai

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.07.2019 22:44 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam etti.

Potada milli mesai

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yetkililerinin de izlediği ifade edildi.

31 Ağustos'ta başlayacak FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya'yla mücadele edecek. (AA)


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