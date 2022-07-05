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Poyraz Karayel'in Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu derin bacak dekolteli pozuyla olay yarattı!

05.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Ayşegül rolüyle hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde saçlarında yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak çıtçıtlı bodysiyle derin bacak dekoltesini sergiledi. Güzel oyuncunun cesur pozu olay oldu.

Poyraz Karayel'in Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu derin bacak dekolteli pozuyla olay yarattı!

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettirdi. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Terzioğlu, son olarak derin bacak dekolteli bodysiyle verdiği pozla olay yarattı. Güzel oyuncunun bu paylaşımına takipçileri beğeni yağdırdı.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde saçlarının renklerini değiştirdiği bir pozu sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekti.

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Yeni saçlarıyla Instagram'a merhaba diyen güzel oyuncunun son hali beğeni yağmuruna tutuldu.

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DERİN BACAK DEKOLTESİYLE OLAY YARATTI

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımla adeta yaktı geçti.

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Çıtçıtlı bodysiyle derin bacak dekoltesini sergileyen güzel oyuncu, pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

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Burçin Terzioğlu dekolte poyraz karayel
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