Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba büyüdü! Son haline övgü yağdı

Kamera önüne küçük yaşta geçen Emirhan Akbaba Instagram fotoğraflarıyla gündeme geldi. Bir zamanların çocuk oyuncusu Emirhan Akbaba'nın değişimi görenleri şaşırttı. İşte Poyraz Karayel İsa'nın son hali...

POYRAZ KARAYEL'İN İSA'SININ SON HALİ ŞAŞIRTTI

Instagram'da 27 bin takipçisi olan Emirhan Akbaba'nın son haline "Maşallah", "Yakışıklı erkek", "Bi insanın gülüşü hiç mi değişmez" tarzında yorumlar geldi.

Emir Akbaba oyunculuğa Şen Yuva dizisi ile başladı. 2010'da oynadığı bu dizi ile oyunculuğu çok beğenildi ve sonraki zamanlarda birçok projede yer aldı.

3.09.2001 doğumlu Emirhan Akbaba 21 yaşındadır, başak burcudur.

Poyraz Karayel, Suskunlar, Şen Yuva, James Potter Ve Kılıcın Varisi gibi projelerin oyuncu kadrosundaydı.

ATA BERK MUTLU'NUN SON HALİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Poyraz Karayel'in bir diğer çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu'nun da son hali çok konuşulmuştu.

Ata Berk Mutlu'nun fotoğraflarının altına takipçilerinden "Sinan sen misin?", "Sinan ne kadar büyüdün sen" tarzında yorumlar gelmişti.





