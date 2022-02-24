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Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba büyüdü! Son haline övgü yağdı

24.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emirhan Akbaba 7 Ocak 2015 - 1 Mart 2017 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu gibi oyuncuların yer aldığı fenomen Poyraz Karayel dizisinde 'İsa' rolüne hayat verdi. Oyunculuğa küçük yaşta adım atan Emirhan Akbaba'nın son haline övgüler yağdı.

Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba büyüdü! Son haline övgü yağdı

Kamera önüne küçük yaşta geçen Emirhan Akbaba Instagram fotoğraflarıyla gündeme geldi. Bir zamanların çocuk oyuncusu Emirhan Akbaba'nın değişimi görenleri şaşırttı. İşte Poyraz Karayel İsa'nın son hali...

Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba büyüdü! Son haline övgü yağdı

POYRAZ KARAYEL'İN İSA'SININ SON HALİ ŞAŞIRTTI

Instagram'da 27 bin takipçisi olan Emirhan Akbaba'nın son haline "Maşallah", "Yakışıklı erkek", "Bi insanın gülüşü hiç mi değişmez" tarzında yorumlar geldi.

Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba büyüdü! Son haline övgü yağdı

Emir Akbaba oyunculuğa Şen Yuva dizisi ile başladı. 2010'da oynadığı bu dizi ile oyunculuğu çok beğenildi ve sonraki zamanlarda birçok projede yer aldı.

Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba büyüdü! Son haline övgü yağdı

3.09.2001 doğumlu Emirhan Akbaba 21 yaşındadır, başak burcudur.

Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba büyüdü! Son haline övgü yağdı

Poyraz Karayel, Suskunlar, Şen Yuva, James Potter Ve Kılıcın Varisi gibi projelerin oyuncu kadrosundaydı.

Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba büyüdü! Son haline övgü yağdı

ATA BERK MUTLU'NUN SON HALİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Poyraz Karayel'in bir diğer çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu'nun da son hali çok konuşulmuştu.

Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba büyüdü! Son haline övgü yağdı

Ata Berk Mutlu'nun fotoğraflarının altına takipçilerinden "Sinan sen misin?", "Sinan ne kadar büyüdün sen" tarzında yorumlar gelmişti.

Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba büyüdü! Son haline övgü yağdı

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